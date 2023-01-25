İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İsveç’te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur’an-ı Kerim’in yakılması ile ilgili “Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükûmetini yargıya şikâyet edeceğiz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, geçtiğimiz günlerde, İsveç’teki büyükelçiliğimizin önünde yaşanan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalışılmasını vandallık, barbarlık, düşmanlık olarak değerlendirerek, “Dünyanın hiçbir yerinde fikir hürriyeti olarak pazarlanamaz. Bu, düpedüz bir nefret suçudur! İsveç hükûmetinin, ‘insan hakları’ kisvesiyle bu duruma yol vermesi ise asla ve asla kabul edilemez bir acizliktir. Bu acizliği bir kez daha, şiddetle kınıyorum! Biz, İYİ Parti olarak bu iki yüzlülüğü reddediyoruz! İnsan haklarının şiddete, terörizme, ırkçılığa ve nefret suçuna paravan edilmesini reddediyoruz! 21’inci yüzyılda ortaçağ zihniyetini yansıtan bu ahlaksızlığı dünyanın neresinde olursa olsun reddediyoruz! Yalnız, meselenin önemli bir yanı daha var: Türkiye’de, hemen her kesim siyasetin her renk ve düşüncesi benzer bir şekilde bu eylemi reddediyor. Bu konuda ülkemizdeki tüm toplumsal kesimler yekvücut olarak tepki gösteriyor” diye konuştu.

Seçim malzemesi diye seviniyorlar

“Sayın Erdoğan ve arkadaşları, bu tarz konularda genellikle; ‘Oh ne güzel! Seçim için malzeme çıktı…’ diye sevinmeyi tercih ediyorlar” diyen Akşener, şöyle söyledi: “İç politika için siyasi rant devşirmeyi tercih ediyorlar. Bol bol gürültü çıkartmayı ama iş icraata gelince arazi olmayı tercih ediyorlar. O halde biz, İYİ Parti olarak, bir adım atıyoruz. Üstelik bu adım İsveç Savunma Bakan’ının ülkemize gelişini ertelemekten veya yandaş kanallarda mizansenler yazmaktan çok daha sonuç odaklı bir adım. İsveç’te İYİ Parti gönüllülerimizden bir grubu hareket geçirdik. Cuma günü Stokholm’deki bir yerel mahkemede failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükûmetini yargıya şikâyet edeceğiz. Ve nihai olarak bu davayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri kapsamında açacağız.”