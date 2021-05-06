İttifak büyüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT’de katıldığı programda bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendirirken Ali Babacan’ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’yle işbirliği yapılabileceğini söyledi:

“Anketlerde iki partinin oyu 42 civarında, AK Parti 25 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, Deva ve Gelecek Partileri var Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. Deva ve Gelecek Partisi’nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur ittifakının seçilmesi mümkün görülmüyor.”

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