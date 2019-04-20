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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İYİ Parti'de parti tüzüğü yenilenecek

20 Nisan 2019, Cumartesi 14:32
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kuruluş aşamasındaki parti tüzüğünün hızlı hazırlandığını ve yenisi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yeniçağ'ın haberine göre İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen, mevcut tüzüklerinin partinin kuruluşunda seçime yetiştirilmesi zarureti nedeni ile biraz hızlıca hazırlandığını, şimdi yenisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Demokratik teamüllerden ödün vermeden tüzüğü revize ettiklerini belirten Seymen, şunları kaydetti:

"Bu ayın sonuna kadar tüzük çalışmasını tamamlamış olacağız. Daha sonra yaptığımız çalışmayı Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in oluşturacağı bir üst komisyon tekrar değerlendirecek. Üzerinden tekrar geçilecek. Ondan sonra tüzük kongresini toplayarak tüzük değişikliğini gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde tüzük çalışması biter."

'DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR'

Seymen, Partinin Genel İdare Kurulu'nun 1 Nisan'dan itibaren kongre yapma kararı aldığını, öncelikle enfekte olmuş, dava açılmış yerler başta olmak üzere oralardan başlayarak peyderpey teşkilatların yenileceğini kaydetti. O kongreleri Teşkilat Başkanlığı'nın organize edeceğini kaydeden Seymen, şöyle dedi: "İl ve ilçe kongrelerimizi de yapacağız. Çünkü teşkilatlarımızın çoğu şu an atanmış durumda. Olağan kongre de yaklaşıyor. Belki bir kısmında yapmaz ve olağan kongreye bırakırız. Yapmaz dediğimiz yerler; düzgün işleyen bir değişikliğe gerek olmayan, böyle bir talep olmayan yerler olursa oralar olağan kongreye kalır. Ama sıkıntı olmuş yerler kongrelerini yapacaklar. Muhtemelen bu kongreler de Mayıs ayında başlar. Bunun takvimini teşkilat işleri başkanlığımız belirliyor. Yeniden yapılandırma çerçevesinde atama yapılan yerler kongreye gidecekler. İl ve ilçelerde kongreler yapılırken üst kurulu delegeleri değişecek. Bu konuda 'değişemez yapılamaz' şeklinde çok fazla spekülasyon var. Biz bu konuyu hem Yargıtay ile hem de YSK ile 2 defa görüştük. Değişiklik cevabı da aldık. Teşkilatları rahatlatmak için yazılı olarak sordum. Şimdi oralardan cevap bekliyorum. Cevaplar geldiğinde yazılı olarak göndereceğim. Ama değişiklik yapılabilir cevabını YSK ve Yargıtay'dan aldık."

Etiketler: İYİ Parti, Türkiye, siyaset, tüzük
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