Karamollaoğlu: 6’lı masa sağduyu ve istişarenin masası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “6’lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek partinin oluşturduğu 6’lı masa kurulmasın diye bin bir türlü plan yapıldığını belirterek, “Kararlıyız! Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacak ve her geçen gün umudu büyüteceğiz” dedi. Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, parti olarak birilerinin kutuplaşmayı körüklemek adına üslûbunu ne kadar çirkinleştirirse çirkinleştirsin; daima sözün güzelini söylemeye devam edeceklerini belirterek, “Önceliğimiz; ülkemizin problemlerini çözmek, tercihimiz insanımızın sıkıntılarını gidermektir. Ucuz şovlar, çirkin polemikler, basit kabadayılıklar bizim işimiz değildir! Biz ülkemizi yeniden derleyip toparlamaya, insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz. Yani biz zora talibiz. Kurulan tuzakların, senaryosu yazılmış oyunların farkındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek gündemimize odaklanacağız

6’lı masa kurulduktan sonra seçim kanununu değiştirildiğini söyleyen Temel Karamollaoğlu, “6’lı masa topluma umut oldukça ve insanımızın güvenini kazandıkça; şimdi de senaryosu epey kötü olan, figüranlarının da epey kötü performans sergilediği yeni oyunları gösterime aldılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “6’lı masaya bu ay siz ev sahipliği yapacaksınız? Toplum olarak umutlanmalı mıyız?” sorusu üzerine 6’lı masanın son 70 yıllık demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Masa etrafında toplanan partiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Altı partinin etrafında toplandığı bu masa, her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem, kimse boş yere heyecanlanmasın” diye konuştu.