Kararı millet versin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

Hükümete, “Açıklayın” diyen Saadet Partisi lideri, “Gerçekten yeni bir şeyler mi deniyorsunuz, yoksa daha önce denediklerinizin faturasını şimdi millete mi ödetiyorsunuz?” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Tercihinizi yapın; uzmanlara, muhalefete hatta kendi partinizden sağduyusunu kaybetmemiş işin ehli kişilere artık kulak verecek misiniz, yoksa girdiğiniz bu çıkmaz sokakta son sürat ilerlemeye devam mı edeceksiniz? Vicdanınıza sorun; hâlâ doğru yolda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?” Ankara - Adnan Solmaz

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