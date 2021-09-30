Kaygı yaymaya çalışıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu konuşmasında partisinin alanlara indikten sonra iktidar kanadından halka “Evet biz birtakım hatalar yaptık, ama biz gidersek tufan. Bütün kazanımları kaybedersiniz. Başörtü yasağı geri gelir. Eski 28 Şubat zihniyeti geri gelir” ifadelerinin kullanıldığını kaydetti. “Eğer biri 28 Şubat’ı geri getirecekse senin kol kola girdiğin Doğu Perinçek getirecek. Gökten inmeyecek ki bu” diyen Davutoğlu, “Bu kaygıyı yaymaya çalışıyorlar. Ve maalesef bu kaygı üzerinden yanlışlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşveti meşrulaştırmak isteyen bir iklim oluşturuyorlar. Bu iklime su taşıyanlar var” dedi.

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