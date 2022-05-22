Kendimizi düzeltmek için çok çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen “Milletin Sesi” mitinginde konuştu.

CHP’nin geçmişte hatalar yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında değiliz ama biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Siz de Allah da şahidimdir ki kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. İnanmaktan, denemekten, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. İşte biz şu an bu ortamdayız ve tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz. İşsizlere iş sağlamak, ülkeye kardeşliği getirmek, milleti huzura kavuşturmak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, bölgesinde ve dünyada saygınlığı olan bir ülkeyi yeniden inşa etmek” ifadelerini kullandı.