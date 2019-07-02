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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz

02 Temmuz 2019, Salı 19:11
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada hükümeti eleştirerek, “Birileri sizi tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi, peki sonuç ne oldu? Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni eleştiren Akşener, “Erdoğan’ı kimler nasıl ikna etti anlamakta zorlanıyorum. Erdoğan’ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşünüyorum. Birileri size tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi peki sonuç ne oldu? Şimdi her yanlış kararın bizzat siyasî sorumluluğu değil misiniz? Herkes kenara çekiliyor, siz ortada dört dönüyorsunuz. İktidar nimetleriyle onlar gününü gün ederken siz yalnız kalıyorsunuz. Ak Parti ile Saray’ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor” dedi.

Milleti anlamadığınız için yenildiniz

Cumhur İttifakının milletin mesajını anlamadığını söyleyen Akşener, “Lafa gelince milletimizi sorgulamıyoruz diyorlar ama millete sitem ediyorlar. Milletle inatlaşan hiçbir siyasi hareket ayakta kalamaz. Seçimle elde edemediklerini, sandığa darbe ile yapamadıklarını vesayetle almaya çalışıyorlar. ‘Millet ehil olanı seçmedi’ demek cunta kafasıdır. Sayın Erdoğan’a bir kez daha hatırlatıyorum. Siz millete kendinizi anlatamadığınız için değil, milleti anlamadığınız için yenildiniz. Siz milletin feryadını duymadınız. Milletle aranızda 1100 odalı Saray ve 3000 koruma koydunuz. Saray’la saadet olmaz. Saray öyle bir paralel evren ki milletin sesini duyamazsınız” diye konuştu.

S-400’ler depolarda çürüyecek

Japonya’da yapılan G-20 zirvesini değerlendiren Akşener,  “Dünya birkaç gündür Japonya’daki G-20 zirvesini konuşuyor. Türkiye’ye yaptırım planlayanlara, tezgah hazırlayanlara karşı devletimizin yanındayız. Trump ile görüşme maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Dünün ‘Eyy Trump’ı, bugünün ‘dostum Trump’ı’ papazı da bırak dedim bırakıverdi dedi. Trump’ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne dair bir izlenim yok. Görünen o ki S-400’ler alınsa bile depolarda çürüyecek, gıcır gıcır patriotlar, Boeingler alınacak. Ben sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini, bu sefer de yakın çevresi ve ortağı tarafından kandırıldığını düşünüyorum. Sayın Erdoğan’a soruyorum. Yapılan her yanlış icraatın sorumlusu değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: meral akşener
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