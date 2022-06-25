Keyfî kararlarla gençlerin hayatı mahvedildi

Yargıtay’ın askeri öğrenciler hakkında verdiği bozma kararlarıyla ilgili yaşanan hukuksuzluğun hata olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yaşanan durum ne yazık ki ülkemizin hukuk devleti olma iddiasının kalmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Yaptığı açıklamada, ceza hukukunun temel prensiplerinin dikkate alınmadığı için çok ağır hak ihlalleri yaşandığını söyleyen Yeneroğlu, “15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe teşebbüsü sonrasında yapılan yargılamalarda, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle toplam 355 askeri öğrenci hakkında müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir. Beş farklı dosyada görülen bu davalarda ceza hukukunun temel prensiplerinin dikkate alınmaması sonucunda çok ağır hak ihlalleri yaşanmıştır. Birçoğu henüz çocuk denilebilecek yaşlarındayken ve darbe teşebbüsünden bihaberken tutuklanan askeri öğrencilerin yaşadıkları süreçte adalet ancak altı yılın sonunda Yargıtay’ın bozma ve tahliye kararlarıyla tecelli edebilmiştir” dedi.

‘YAŞADIKLARI ACILARIN TELAFİSİ YOK

Yeneroğlu, ayrıca, “Gelinen noktada askeri öğrencilerin özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları, cezaevinde geleceklerine dair umutlarını yitirme noktasına gelen öğrenciler ve dışarıda gözleri yaşlı küçük umutlara tutunmaya çalışan aileler için büyük bir mutluluktur. Ancak, henüz çok genç yaşlarında en ağır suçlarla suçlanan, özgürlükleri ellerinden alınan ve iyi bir gelecek kurma hakları sekteye uğratılan askeri öğrencilerin ve ailelerin yaşadıkları acıların tarifi olmadığı gibi telafisi de yoktur” ifadelrini de kullandı.

RECEP GÖREN - ANKARA