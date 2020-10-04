Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ın alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısına tepki gösterdi.

Dışişleri: Gence saldırıları, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği gösteriyor

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: "Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." AA

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