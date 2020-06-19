Kılıçdaroğlu'ndan Bozkır'a tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı, milletvekili ve emekli Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi, ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Sayın Bozkır'ı kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim." AA

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