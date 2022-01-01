Kılıçdaroğlu: 'Sessizce ümüklerini sıktın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılın ilk gününde elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece (dün gece) getirdin elektriğe, doğal gaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın” diye seslendi.

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