Kış daha gelmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de her alanda sorun olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Sorunlar büyüyor mu? Evet büyüyor. ‘Efendim hafifledi.’ Hiçbir sorun hafiflemedi. Önümüzde daha büyük sorunlarla karşılaşacak mıyız? Evet, daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Daha çok zamlar gelecek mi? Evet, daha çok zam gelecek. Vatandaş daha büyük sıkıntılarla karşılaşacak mı? Evet, vatandaş açısından şu anda baharımızı yaşıyoruz. Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek. Kaçınılmaz olarak gelecek. Çünkü üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında çok büyük bir açık var. Üretici enflasyonu çok yüksek. O henüz tam fiyatlara yansımadı. İktisat kuralı da bilir ki bunlar bir süre sonra maliyetlere, sonra da doğal olarak fiyatlara yansıyacak” dedi.

Kocaeli - Anka