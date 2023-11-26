Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin türlü sorunlarını ancak ve ancak eğitimde fırsat eşitliğinin, erişebilirliğin sağlandığı, sürdürülebilir eğitim politikalarının kurguladığı, amacın kitleler oluşturmak değil dünyadaki akranları ile rekabet eden bireyler ortaya çıkarmak olduğu bir eğitim anlayışı ile aşabileceğini söyledi.

MEHMET KARA - ANKARA Eğitimin bir ‘milli güvenlik’ meselesi olduğunu, milletimizin ve memleketimizin güvenliği için eğitimin daha da politikleşmesinin önüne geçmek gerektiğini düşündüklerini ifade eden Uysal, “Bugün ekonomiden adalete küresel ölçekte yapılan endekslerde ‘geri kalmış’ olduğunu düşündüğümüz ülkelere sıra kaptırmamızın temel sebebinin, özellikle mevcut iktidarın keyfi döneminde eğitim politikalarının konjonktürel ve deneme-yanılmaya dayalı olmasından kaynaklandığı bir gerçektir. Yarına dair kaygılarından, ‘ihtiyaçlar hiyerarşisi’nde piramidin en altındaki ihtiyaçları arama/bulma çabasından kurtarılmadığı öğretmenlerin ‘lider nesil’ler yetiştirmesinin imkansızdır. İşte bu amaçla, sondan başlayarak, öğretmenlerimizin maddi kaygılarından kurtulmasını, itibarlı mesleklerini sürdürecek itibarlı bir kazancı elde etmelerini sağlamak zorundayız. Ülkenin her bir köşesinde her bir vatandaşımızın eğitim hakkına riayet ederek fırsat eşitliğini oluşturacak bir atama politikası benimsemeliyiz… Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in ‘kışlaya okula camiye siyaset sokmayın’ telkini dikkate alınmadığında nelere maruz kaldığımızı, siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlatmak isterim.” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.