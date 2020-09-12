KKTC'den ABD Dışişleri Bakanına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretinde yalnızca Rum yetkililerle görüşeceği belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki göstererek, "bu tavrı benimsemenin mümkün olmadığını" ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Garber'in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla aradığını ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kıbrıs'a kısa bir ziyarette bulunacağını ilettiğini belirtti.

Garber'in, zaman darlığı nedeniyle Pompeo'nun bu ziyaretinde sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ilettiği, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını ve ABD'nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını da kaydettiği belirtilen açıklamada, "Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ABD Büyükelçisine, bunu yeni bir olumsuz gelişme olarak gördüğünü ve bu tavrı benimsemenin mümkün olmadığını belirtti." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Pompeo'nun bir süre önce planlanan ve daha sonra iptal edilen Kıbrıs ziyareti programında Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmesinin öngörüldüğünü hatırlattığı kaydedilen açıklamada, Akıncı'nın, ABD Büyükelçisine, Pompeo'nun iptal edilen ziyaretinin ardından şimdi yapacağı bu ziyarette bundan vazgeçilmiş olmasının ciddi bir yanlış olduğunu vurguladığı yer aldı.

"ABD'nin bu tavrı, Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına gelecek"

Sözcü Burcu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını belirten Cumhurbaşkanımız, ABD'nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini vurguladı. Bunun, sorunların çözümüne yardımcı olmak iddiasındaki Amerikan diplomasisi için de ciddi bir yanlış olduğunu, Kıbrıs'ın eşit ortağı konumundaki Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemenin çok ciddi bir yanlış ve eksiklik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, ABD'nin bu tutumunu Kıbrıs Türk halkının kabul edemeyeceğini Büyükelçiye açıklıkla iletti."

Yapılan telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra ABD Büyükelçiliğinin Cumhurbaşkanlığı ile yeniden temas kurduğu belirtilen açıklamada, zaman darlığı gerekçesiyle Pompeo'nun Kıbrıs'ta bulunduğu sürede Akıncı ile telefon görüşmesi yapabileceğinin iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, Lefkoşa'ya kadar gelip Rum liderle görüşecek olan ABD'nin önemli bir yetkilisinin çok kısa bir mesafede bulunan Kıbrıs Türk tarafına daha önceki dönemde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaptığı gibi gelmek yerine telefon görüşmesi önermesini doğru bulmadığı ABD Büyükelçisine aktarıldı. ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun kendinden önceki Dışişleri Bakanlarından Kerry’nin yaptığı gibi, Kıbrıslı Türk liderle görüşmesinin doğru tavır olacağı bir kez daha belirtilerek, telefon görüşmesinin yeterli ve uygun bulunmadığı aktarıldı." ifadeleri yer aldı.