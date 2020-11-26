Kriz yönetiminde yetersiz kaldılar

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Covıd-19 salgını ile ilgili hayretler içinde bırakan bir süreç yönetimine tanık olduklarını söyledi.

Vak’a ve ölü sayılarının gizlenmesine dikkat çeken Karaduman, “Bu süreç göstermiştir ki iktidar kriz yönetimi konusunda yetersiz kalmıştır, kötü yönetimin nasıl olabileceğini göstermiştir” dedi. Türkiye’de uzun zamandır özellikle ekonomi ve hukuk alanında ciddî bir tıkanıklığın yaşandığını da söyleyen Karaduman şunları söyledi: “Nitekim iktidar mensupları, son zamanlarındaki “ekonomi ve hukukta reform yapacağız” söylemleri bu tıkanıklığın itirafıdır. İktidar bu söylemlerle sanki iktidara yeni gelmiş gibi bir tavır içerisine giriyor. Bugün ülkede hukuk reformundan önce “hukuk var mı?” bunun konuşulması gerekir” ifadelerini kullandı. Ankara – Fatih Karagöz

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