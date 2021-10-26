Kul hakkı yiyenle ittifak yok

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: MEMLEKETİ SOYANLA, PUDRA ŞEKERİ İÇENLE, MEMLEKETİ ‘İLLET, ZİLLET, PKK’LI, FETÖ’CÜ’ DİYE BÖLENLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ.

‘DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİZ’ DEDİLER...

“TC, tarihinin en büyük buhranıyla karşı karşıyadır. ‘Devleti ele geçireceğiz’ diyerek çıkılan bu yolda ortaya konulan dönüşüm programlarıyla beraber devletin kurumları yok edilmiştir. Moğol istilasına benzer bir büyük yağma hareketiyle karşı karşıyayız.”

BİR KİŞİNİN ŞAHSINDA KEYFî REJİM

“Bir kişinin şahsında, ‘Türkiye meydan okumalarla karşı karşıyadır’ denilerek CHS adı altında bir keyfî rejim inşa ettiniz.Bu keyfî rejimin tabiî çıktısı, genç işsizlik tanımı içerisinde 10 milyona yakın vatandaşın işsiz kalmasıdır.”

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Kul hakkı yiyenlerle ittifak yok

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Memleketi soyanla ittifak yapmayacağız, kul hakkı yiyenle ittifak yapmayacağız, pudra şekeri içenle ittifak yapmayacağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Ankara il kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhur İttifakı ile ittifak yapmayacağını, “İttifak yapacağımızın ölçüsü şudur. Memleketi soyanla ittifak yapmayacağız, kul hakkı yiyenle ittifak yapmayacağız, pudra şekeri içenle ittifak yapmayacağız, memleketi ‘illet, zillet, PKK’lı, FETÖ’cü’ diye bölenle ittifak yapmayacağız. Demokrat Parti’yi ‘HDP ile iş birliği yaptı’ diye suçlayıp Dicle Belediye Başkanı’na AK Parti rozeti takanla ittifak yapmayacağız. Biz Türkiye ile Türk milleti ile ittifak yapacağız” diye konuştu.

Organize yağma çetesi

Uysal, konuşmasında “Türkiye, organize bir yağma çetesinin elinde rehindir. Türkiye’de, Türk tarihinin gördüğü, Anadolu’nun Moğol istilâsında gördüğü en büyük yağma hareketiyle karşı karşıyayız. Millî güvenliği tehdit eder hale gelmiş bu yolsuzluk ve usûlsüzlüklerle milyonlarca insanımızı yoksulluğa mahkûm edeceksiniz, bir de elinizi kolunuzu sallaya sallaya hesap vermeden yürüyerek gideceksiniz… Ne kadar günahkâr varsa hepsi eninde sonunda hesap verecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en büyük buhranı

“Üzülerek ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük buhranıyla karşı karşıyadır” diyen Gültekin Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “‘Devleti ele geçireceğiz’ diyerek çıkılan bu yolda ortaya konulan dönüşüm programlarıyla beraber devletin kurumları, derinliği yok edilmiştir. Bir kişinin şahsında, ‘Türkiye, meydan okumalarla karşı karşıyadır’ denilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir keyfi rejim inşa ettiniz. İşte bu keyfi rejimin tabiî çıktısı, 10 milyona yakın genç işsizlik tanımı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işsiz kalmasıdır. İşte bu yanlışları yapanlara, birileri istiyor ki gülücük saçalım. Gülücük saçacak falan değiliz.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA