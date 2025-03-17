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18 MART 2025 SALI - YIL: 56

“Kürt sorunu” Meclis zemininde çözülmeli

17 Mart 2025, Pazartesi 17:00
CHP cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da konuştu.

CHP cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da konuştu.

“Şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir yere varılamaz. Silahlar susmalı, silahlar susmalı, silahlar susmalı… Çatışma bitmeli, bitmeli, bitmeli… Herkes kendini bu ülkenin eşit vatandaşı, eşit hissedarı olarak hissetmeli. Bunu yapmak da devletin ve hepimizin görevidir” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Kürtler ‘Bizim bir sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere, tüm kesimlerin gönül rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adresi orasıdır” dedi.

Diyarbakır - Anka

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