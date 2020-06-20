Kutuplaştırmaya AKP seçmeni de artık itibar etmiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP seçmeninin de artık kutuplaştırma gündemlerine eskisi kadar itibar etmediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bir Ülke Bir Kent YouTube kanalına konuk olarak, Duygu Demirdağ’ın moderatörlüğünde, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Ali Haydar Fırat ile birlikte ülke gündemini değerlendirdi.

Ayasofya için verdikleri Meclis önergesine değinen Akşener, “Bizim bulun- duğumuz konum çok zor bir konum. Hem burada kutuplaşmış seçmenin, hem diğer tarafta kutuplaşmış seçmenin oyunu almaya çalışıyoruz. Birdenbire Ayasofya çıktı, eski algoritmaya göre ülkenin bir kısmı çemkirecekti ‘olamaz’ diye, çok ilginç bir şey oldu, Doğu Perinçek dışında yapmayın kardeşim diyen yok. Biz bir araştırma önergesi verirken Ak Parti reddetti. Bu gündem yaratma işlerindeki çok rahat algoritmayı bozan tutumlar oldu. Eskisi kadar kutuplaştırma gündemlerinin Ak Parti seçmeni de olmuyor artık” dedi.

Danışmanlar “padişahım çok yaşa” diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rasyonalitesini kaybettiğini söyleyen Akşener, şu şekilde konuştu: “Saray danışmanları padişahım çok yaşa derler, neyi duymak istiyorsa onu söylerler. Ben olsaydım pandemi döneminde ne yapardım? Bir cumhurbaşkanlığı maaşımı İstanbul’a, bir maaşımı Ankara’ya, bir maaşımı Konya’ya, birini Antep’e, birini Antalya’ya böyle dağıtırdım bir tanesini de cumhurbaşkanlığının yaptığı kampanyaya bağış- lardır. Bu birbirimize sarılmayı sağlardı.”

Güvenilirliği kalmadı

Ekonomideki gidişatın kötü olduğuna da dikkat çeken Akşener, “Tarım çok ihmal edilmişti. Pandemi geldi ve gıda üretiminin, gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yeni nesili tarıma girişimci olarak katmalıyız, veri merkezleri kurmalıyız. Asıl mevzu esnaf çok zorda, Türkiye’de en büyük istihdamı esnaf sağlar. Bir de KOBİ’lerimiz var bütün bunlara işsizliği azaltmak için çalışan başına esnafa 10 bin lira nakit para verin dedik. Tüketicinin de tüketmesini sağlayabilmek için kişi başına 500 lira nakit para vermek kaydıyla bu çarkın çevrilmesini sağlamak lazım diye önerdik. Taksit taksit yardımlar yapıldı. Pandeminin başından itibaren kararsız adımlar atıldı. Krizlerde yönetim anlayışı belli olur. Bu krizde maalesef bizlerin gözünde başarısız oldu. 15 paket açıklanmış, inanılırlığı güvenirliliği kalmadı” ifadelerini kullandı.