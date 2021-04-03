'Meclis Başkanlığı kabadayılık yeri değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’tan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a: “TBMM Başkanlığı makamı kabadayılık makamı değildir. Hiçbir milletvekiline parmak sallayamazsın. Pişman olunacaksa da sen olacaksın.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’tan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Özgür Özel’e yönelik “Pişman olacaksın” sözlerine tepki: “Mustafa Şentop gelmiş geçmiş en beceriksiz Meclis Başkanı olarak tarihteki yerini almıştır. TBMM Başkanlığı makamı kabadayılık makamı değildir. Hiçbir milletvekiline parmak sallayamazsın. Pişman olunacaksa da sen olacaksın.” Öztunç, CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları’nın düzenlediği toplantıda konuştu. Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet vekillerinin oyları ile reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin AKP’nin itirazı üzerine yenilenmesinin ardından AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmesini eleştirdi. PİŞMAN OLACAKSAN DA SEN OLACAKSIN “Dün TBMM’de bir darbe yaşandı” diyen Öztunç, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un kanun teklifinin reddedildiğini ve usule aykırı olarak yeniden oylandığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e “Pişman ederim” demesine tepki gösterdi. Öztunç, “TBMM Başkanı’nın görevi milletvekilinin haklarını savunmaktır sarayın haklarını savunmak değildir. Bugüne kadar çok Meclis Başkanı geldi geçti. Hiçbiri oranın iradesini gidip başkasına teslim etmedi. Mustafa Şentop gelmiş geçmiş en beceriksiz Meclis Başkanı olarak tarihteki yerini almıştır. TBMM Başkanlığı makamı kabadayılık makamı değildir. Hiçbir milletvekiline parmak sallayamazsın. Pişman olunacaksa da sen olacaksın” diye konuştu.

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