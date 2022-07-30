"Meclis, bütün kurumları denetleyecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda altı siyasi parti olarak temel ilkeleri ayrıntılı bir şekilde belirlediğimiz çalışmada bütçe hakkına güçlü bir vurgu yaptık. Bütçe hakkını en güçlü şekilde tesis edeceğiz.” ifadesini kullandı.

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıl Dergisi’nin 8’inci sayısı için “vergilendirme, bütçe hakkı, kamu harcamalarının denetimi” gibi konularda mülakat verdiği belirtildi. Mülakatında, devletin toplum ve bireyle ilişkisini gösterdiği en temel alanlardan birinin, hatta birincisinin “vergi” olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, devletlerin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla egemenlik gücüne dayanarak vergi aldıklarını vurguladı.

TBMM’nin denetimi şart

Kılıçdaroğlu, bütçe konusunda şu açıklamalarda da bulundu: “Kamu kaynağı kullanan bütün kurumların bütçelerinin Meclis tarafından denetlenebilmesi gerekir. Bu konuda büyük bir denetimsiz alan yaratılmıştır. Örneğin, Türkiye Varlık Fonu (TVF) bugün Meclis tarafından denetlenmemektedir. Göstermelik bir denetimi vardır ama bu ne bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin ne de KİT’lerin denetimine benzememektedir. Yönetim Kurulu Başkanının Cumhurbaşkanı olduğu bir fonu, bugünkü sistemde kimse denetleyememektedir. Var olan göstermelik denetimin amacı ise gerçekte Cumhurbaşkanının TVF üzerinden yaptığı tasarruf ve harcamaların denetlenmemesini sağlamaktadır. Bu modele son vereceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde milletin bütçe hakkına sahip çıkarak kamu kaynağı kullanan bütün kurumları TBMM’nin denetiminin kapsamına alacağız.”