Metiner, o eski bakanı açıkladı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz akşamı kayıplara karışan ve devlet bankalarından birine atanan eski bakanın Veysi Kaynak olduğunu açıkladı.

Diken’in haberine göre, Mehmet Metiner, önceki gün kişisel Twitter hesabından “15 Temmuz akşamı İstanbul’a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor.” açıklamasında bulunmuştu.

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