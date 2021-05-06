Millet İttifakı 128 milyar doların peşini bırakmıyor

Millet İttifakı’nın liderleri, kayıp 128 milyar doları sosyal medya hesapları üzerinden birbirine seslenip arıyorlar.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, attığı tweet ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e, “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?” diye sordu. Akşener, SP Lideri Temel Karamollaoğlu’na, Karamollaoğlu ise DP Lideri Gültekin Uysal’a hitaben sordu: “İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi @DpGultekinUysal Bey?” Uysal ise şu şekilde karşılık verdi: “Elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte Temel Bey! Anadolu’nun Moğol İstilası’ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 milyar doları sormaya devam. İlk bulan arasın Sayın Genel başkanlarım @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu İrtibatta kalalım!”

Ankara - Fatih Karagöz