Millet İttifakına katılımlar artabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir” açıklamasını yaptı.

CHP lideri, “İttifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz” dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu iktidarın alternatifi oluşmuştur. Bunu Saray’daki de görüyor. Bütün amacı oluşmuş olan yeni iktidar seçeneğini ortadan kaldırmak. Devletin, devlet kurumlarının imkânlarını da bunun için kullanmaktan çekinmiyorlar. Gerek Sayın Akşener’le gerek Milleti İttifakı’nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel sorunların çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde.”