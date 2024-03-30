Milleti kandırmayın, kes ticareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, “İsrail ile ticareti devlet değil özel sektör yapıyor “ sözlerine sert tepki gösterdi.

İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor “Ya arkadaş özel sektör senin izninle o ticareti yapıyor. Bu akşam tek imza ile Sayın Erdoğan bir karar alır, ‘İsrail’le ticaret durmuştur’ der. Özel sektörün haddine mi ticaret yapmak? İnsanları saf mı, bilmiyor mu, görmüyor mu zannediyorlar? Ayıptır. Binlerce km ötede, elin Malezya hükumeti karar almış diyor ki, ‘ Kamu-Özel Sektör fark etmez. Ben İsrail’le ticaret yapmam, yaptırmam.’ Bırakın kendi şirketlerini ‘İsrail’e mal taşıyan herhangi bir gemi benim limanlarımı kullanamaz’ diyor. Ayıp ya. Seçime 3 gün kala kimseyi aldatmaya çalışmayın. Bu işi 11 yıl yapmış birisi olarak söylüyorum, ‘Devletin elindedir, devletin!’ At imzayı durdur ticareti bu kadar basit” şeklinde konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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