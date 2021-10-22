Milletin sofrasından ekmek çalınıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sözcü TV’ye konuştu.

Ekonominin genel durumunu “Türkiye maalesef çıkmaz sokağa girdi” diye tarif eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Her gün milyonlarca insanın ekmeği sofrasından çalınıyor. Özellikle dar gelirli, emekli, ücretli insanlarımız, güvencesiz çalışan insanlarımız, temel ihtiyaçlarının baskısı altında bu ülkede yaşıyor. Bir yandan diyorsunuz ki Türkiye’de büyüme var, ama öbür tarafta işsizlik artıyor. Böyle çarpık bir düzen var. Bu akıl almaz bir girdap ve Türkiye de parti devletine dönüşmüş. AKP’nin karakışı maalesef Türkiye’nin karakışına dönüşmüş durumda” dedi. Artık erken seçim şart olduğunu da söyleyen Uysal, “Türkiye’nin derhal bugün iklim değişikliğine, erken seçime ihtiyacını olduğunu söylüyoruz” şeklinde konuştu. Ankara – Recep Gören

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