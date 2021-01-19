Millî iradeye hakaret

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkındaki sözlerine, bir tepki de İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’dan geldi.

Cesur, “Cumhurbaşkanlığı yapmış bir devlet adamı hakkında iftira atarak, külliyen yalan beyanda bulunmak, bu 50 sene içinde ona bu görevleri veren millî iradeye hakarettir. Türkiye, değişen ve dönüşen bir dünya içinde, itibarlı, modern, dünya ile birlikte nefes alan, barışın teminatı olan; ülkeye güç-güven sağlayan, modern teknolojiyi benimseyen, sosyal ve kültürel müktesebatı ile saygı gören ve dünyada çoktan hak ettiği yerden, dünyaya barış, güven, insanlık ve medeniyet mesajı verebilecek bir ülke haline gelmişse, bunda en büyük pay, dönüşüm hamlesinin gerçek sahibi olan demokrasi ve millî iradeye ait olmalıdır, işte orada da 7 kere Başbakan ve 1 kere de CB olarak Demirel vardır, tarih buna şehadet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka