Mitingler yaptım, netice böyle oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yaptı.

Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerinden umduğu neticeyi alamadığını belirterek, şunları söyledi: “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece, gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu.” Ankara - Anka

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