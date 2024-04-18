Mülakatsız 68 bin atama olduğunu hatırlatıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “‘Bir miktar’ öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan’a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim” açıklamasını yaptı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla atama sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki göstererek atama bekleyen öğretmenlere destek verdi. Özel’in paylaşımı şöyle: “‘Bir miktar’ öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan’a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim.” Ankara - anka

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