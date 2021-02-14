'Ne destekliyor, ne de koruyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işletme sahiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. İki şey var burada, bir koruyucu. Esnaf ve sanatkâr korunacak. Yani esnaf ve sanatkâr ekonominin dışına itilmeyecek. İki destekleyici tedbirler alır. Hem koruyacak artı destekleyecek. (...) En zor durumda Anayasanın 173. maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz? Hem desteklemiyor hem de korumuyor.(…) Dedim ki, siz, kararlar alıyorsunuz, ama bu kararların gerçek hayatta geçerliliği çok fazla değil. Aldığınız kararlar ne kadar amacına ulaşıyor ulaşmıyor, bu sektörün en azından çalışanlarını doğrudan doğruya 5 tane esnafı çağırın lokantacı, kahveci, berber, çağırın onları dinleyin bakalım. Bunların sorunları ne? Sizin verdiğiniz destek bunların sorunlarını çözüyor mu? Çözmüyor mu? Sizlerle konuşmadan masa başı karar alıyorlar sonra çıkıyorlar televizyonlara ‘biz sorunu çözdük’ vesaire diyorlar. Oysa ortada çözülen herhangi bir sorun yok” dedi.