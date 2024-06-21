AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni vergi paketini “kalp ameliyatı” benzetmesi yaparak eleştirdi.

Yeni vergi sisteminin “hayli can sıkıcı” düzenlemeler içerdiğinden söz eden Tayyar, “Ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor. Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor. Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar” dedi. Haber Merkezi

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