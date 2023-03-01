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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Neyin helalliğini istiyorsunuz?

01 Mart 2023, Çarşamba 01:47
ERDOĞAN’IN “BİRKAÇ GÜN ADIYAMAN'DA ETKİN ÇALIŞMA YÜRÜTEMEDİK. HELALLİK İSTİYORUM” SÖZLERİNE TEPKİLER SÜRÜYOR.

HELALLEŞEMEYENLER

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Çocukları ile, eşleri ile, kardeşleri ile helalleşemeyen insanlardan neyin helalliğini istiyorsunuz? Algı yönetimine harcadığınız kaynağın onda birini afet yönetimine harcamış olsaydınız, on binlerce can ölmezdi.”

DAHA NE OLSUN?

“DAHA, hesap vermeniz için memlekette ne olması gerekiyor? En küçük bir utanç, sorumluluk, mahcubiyet duymanız için daha ne olması gerekiyor? Kim hata yaptıysa hesabını vermek zorunda. Dünümüzü çalanlara, yarınımızı çaldırtmayacağız.”

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Neyin helalliğini istiyorsunuz?

Demokrat parti  Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik istemesine tepki göstererek, “Neyin helalliğini istiyorsunuz?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik istemesine tepki gösteren Uysal, “Algı yönetimine harcadıkları kaynağın onda birini bu işlere harcamış olsaydınız, on binlerce can ölmezdi” diyerek şunları söyledi: “Baktı ki devlet o örgütlü hali ile bir hazırlık yapmamış, millet kendisi devlet oldu! Kendi zaafiyetlerini örtmek için daha baskın bir hakaret dili kullanıyorlar. Kızılay bu paraları Ahbap’a iade etsin! Elbistan’da beni çok sarsan bir söz söylendi; Biz ilk üç gün Allah ile baş başa bırakıldık! Bir korku filmini yaşadık. Çocukları ile helalleşemeyen, eşleri ile kardeşleri ile helalleşemeyen insanlardan neyin helalliğini istiyorsunuz?”  

İşleyen kurum kalmadı!

Uysal, “Türkiye’de problem kaynak kıtlığı değil, bu kaynakların kötü yönetilmesidir. Bu bütçenin yarısıyla bile bu ülke kalkınır, yeter ki kaynakların yönetimi namuslu ellerde olsun” dedi. Uysal, sistematik bir yıkım mühendisliği ile bu günlere gelindiğini belirterek, “Ele geçirdiğiniz bir tane işleyen kurum var mı; iktidara soruyorum! Vatandaşın mirasını bıraktığı, bağışlar yaptığı bir kurumun, Kızılay’ın, ele geçirmek için yüzlerce şubesi kapatıldı. Etkin bir devlet yönetimi ortaya çıksın diye değil, Erdoğan ne biliyorsa okusun diye bir sistem icat edildi. Sonucu bu!” ifadelerini kullandı.

Tek hesapları seçim üzerine

Uysal, “Deprem olmuş “Cumhur İttifakı sahada diyor” Deprem olmuş “yıkılan binaların çoğu 99 öncesi yapılanlar” diyor. Tek hesapları seçim üzerine! Daha, hesap vermeniz için memlekette ne olması gerekiyor? En küçük bir utanç, sorumluluk, mahcubiyet duymanız için daha ne olması gerekiyor? Ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetmenin, şirket gibi yönetmenin sonuçları bunlar. Bir parti ayrımı gözetmeksizin, kim hata yaptıysa hesabını vermek zorunda! İmar üzerinden siyasetini finanse etmeye alışmış bir siyasi anlayış var” değerlendirmelerinde bulundu.  Cari açığının, kaynağı belirsiz paralarla kapatır hale geldiğini de dile getiren Uysal, “Dünümüzü çalanlara, yarınımızı çaldırtmayacağız” diye konuştu. Uysal paylaşımında, “Millet İttifakı olarak sorumluluğumuz sadece bir iktidar değişimi değil. Yeniden işleyen bir demokrasiyi, yeninden işleyen bir devlet düzenini tesis etmek derdindeyiz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

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