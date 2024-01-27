Nüfusun yüzde 25’i icralık

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı alacak tutarının son bir hafta içerisinde 1 milyar liradan fazla artarak 194 milyar 215 milyon liraya yükseldiğini belirtti.

Son 1 hafta içerisinde, icra dairelerine 155 bin 829, yılbaşından bu yana ise 696 bin yeni icra dosyasının geldiğini bildiren Gürer, UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının ise 23 milyon 389 bin olduğunu belirtti. Gürer, bu verilere göre günde ortalama 22 bin -25 bin arasında yeni icra dosyasının hazırlanıyor olduğuna dikkat çekti. Adnan Solmaz - Ankara

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