Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır temasları kapsamında, Diyarbakır Adliyesi’nde Başsavcı Ahmet Yavuz ve Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın’ı ziyaret etti, Bölge Adliye Mahkemesi’nde incelemelerde bulundu.

Gül’ün, burada kendisine Ali Babacan ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevap “O hak sadece Babacan’a mı?” sorusunu akıllara getirdi. Gül, Babacan’a soruşturma açılmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hukuk, insanı ve haklarını koruyan bir müessese. Bu çerçevede çok önemli bir düzenlemeyi 2 yıl önce AK Parti olarak getirdik. Bir vatandaş hakkında FETÖ’cü ya da bir başka suçlamayla iftira atıyorsunuz, çamur at izi kalsın. Hukuk çamur atanların iziyle uğraşacak değildir. Hukuk çamur atanların, çamur atmasını önlemek zorunda. Bu mekanizmaları kurmak zorundayız. Kişi lekelendikten sonra, ‘pardon’ demenin hiçbir anlamı yoktur. İşte bu lekelenmemenin hakkı bu çerçevede getirilmiştir. Bir kişiyle ilgili kapısına, evine polis gitmeden önce savcılık bu çerçevede soruşturma açılıp açmamasına, buna gerek olup olmadığına, dosya çerçevesine bakıp karar vermektedir. Bu olayda da savcılık soruşturma açmaya dahi gerek görmeden, bir soruşturma yapmasına gerek olmadığına dair karar verdi.”