O kitabı yazmaz olaydın

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ekonominin kitabını yazdım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Yazmaz olaydın” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanvekili “Son 20 yılda dolar 6 kat artmış. Demek oluyor ki, ortada bir kazanım var. Türkiye’nin istikrarı var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?” sözlerine sert şekilde cevap vererek, “Sefilliğin zirvesi! Milyonların her saniye sofrasından ekmeğini çalıyorsunuz cehaletiniz, akılsızlığınız, inadınızla! Rezilliğinizde boğulun” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, Akılsız başların kendi kendine oluşturduğu krizle 84 milyon boğuşuyoruz! Koskoca ülke rehin! Asgarisinde Ekonomi okur-yazarlığı bile olmayan bir kişinin hezeyanlarının deneme tahtası! Bir de üstüne ‘Ekonomi’nin Kitabını Yazdım’ cüretkarlığı! Yazmaz olaydın” dedi.

Ülke dörtnala felakete götürülüyor

Uysal şunları söyledi: “3 Kasım 2002’den buyana ‘Durun kalabalıklar durun! Bu cadde çıkmaz sokak’ demiş olmanın, bu yağma dönemine başından sonuna itiraz etmiş olmanın vicdani rahatlığı içindeyim! Üzüntümün tek kaynağı gözümüzün önünde ülkemizin, milyonların dörtnala felakete götürülmesi! Bu haram saltanatını, yağma düzenini, yıkacağız! Allah bizlere Türk milletinin başına gelmiş en büyük felaketi defetmeyi nasip eylesin!”