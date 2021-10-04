Önce öğretmenlerin sorununu çözün

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, eğitimcilerin, karşı karşıya kaldıkları sorunlar dolayısıyla bugünü buruk bir şekilde kutladığını belirterek, “Yapılan araştırmalar öğretmenlerin ekonomik, meslekî ve sosyal açıdan çok zor günler geçirdiğini ve bu saygın mesleklerini icra etmekten memnun olmadıklarını net bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda bütün gayretlerin sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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