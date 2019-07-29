Onlar Müslüman değil mi?

CHP’li Muharrem İnce, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı belirtilen partilere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ümmeti bölüyorlar” yorumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnce, “AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?” dedi.

İnce, şu ifadeleri de kullandı:

“Kötü yönetimin başı kendi partisinden ayrılmak isteyenlere ‘ümmeti bölüyorlar’ suçlamasında bulunmuş. Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası olarak anılır oldu? AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?”

Ümmete dair

İnce, ayrıca, “CHP’liler Müslüman değil mi? İYİ Partililer Saadet Partililer Müslüman değil mi? Bunları sana öğretmediler mi? Ümmet bütün Müslüman toplumuna verilen addır. Bunun içerisinde Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler hepsi vardır.Milleti bölme telaşı içerisindesiniz. Asıl bölücü olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Müslüman ümmeti AKP ümmeti haline getirerek ayrılmak isteyenleri ümmeti bölmekle suçlamak, işte gerçek bölücülük budur” ifadelerini kullandı.