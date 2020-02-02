Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 genel seçimlerinin erkene alınması durumunda seçime hazır olduklarını söyledi.

Partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katılan CHP'li Özel, burada bazı açıklamalarda bulundu. Özel, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisini de o seçimler oluşturacak" diye konuştu.

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