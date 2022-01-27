Putin Türkiye'ye gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı. AA

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