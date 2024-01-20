Rejimi değiştirmedi, çıkarı için kullandı

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, “Çürümenin tarihi...” başlıklı bir yazı yazdı.

Artı Gerçek’te yazan Altan, “AKP, rejimi demokratikleştirme sözü vermesine rağmen bunu yapmadı. Onun yerine bu rejimi kendi çıkarları için kullanmayı tercih etti. Örneğin YÖK’ü kaldırmak yerine bu kurumu ele geçirmeyi hedefledi…Ve üniversiteleri yok etti. Dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan hiçbir üniversite kalmadı. Özellikle 2011 sonrasında Türkiye askeri vesayetten uzaklaştıkça sivil otoriterliğe yol aldı. Askeri vesayetten sivil vesayete, “kışla parfümlü” zihniyetten “camii parfümlü” otoriter rejime geçildi. Demokrasi, birbirlerine karşıtmış gibi görünen vesayet yanlıları tarafından hep dışlandığı için egemen güç değişti ama otoriterlik ve baskı artarak devam etti. Hukuk ve anayasal düzen göstermelik olarak bile kalmadı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi