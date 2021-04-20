CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir otelin salonunda aralarında AKP kurucu üyesi, eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Süleyman Demirel ile Tansu Çiller döneminde DYP’de uzun süre siyaset yapmış olan eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu’nun da bulunduğu merkez sağ siyasetçilerle bir araya geldi.

AKP kurucu üyesi, Kırıkkale 20 ve 21. Dönem milletvekili Kemal Albayrak’ın toplantıda yaptığı konuşmada, AKP’ye ağır eleştiriler yönelttiği kaydedildi. Albayrak, “Bu iktidar döneminde ıztırabı gördük, şimdi ıztıraptan nasıl kurtulunur arayışı içindeyiz. Mazlumların partisi olarak geldiler, rezidansların partisi oldular. Milletimizin ve devletimizin hayrı için bu böyle devam etmemelidir. Türkiye’de şu anda 106 tane siyasî parti var, bütün siyasî partileri dâvet edin ve kimseyi dışarda bırakmadan ittifak yapın. Kurtuluşumuzu bunda görüyorum” dedi. Ankara - Anka

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