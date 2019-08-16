Şahlanışa geçen ekonomi değil, işsizlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2019 Mayıs ayı işsizlik rakamlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi.

2019’un ikinci üç aylık dönemini kapsayan mayıs ayı işgücü ve istihdam göstergeleri TÜİK tarafından yayımlandığını ifade eden Öztrak, iktidarın ‘ekonomi şahlanışa geçti’, ‘türbülans sona erdi’ gibi gerçeklerle ilgisi olmayan gayrı ciddi söylemlerine karşın şahlanışa geçenin ekonomi değil işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdiğini kaydetti. Öztrak açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “İktidar evine ekmek götüremeyen, evladı okuyup da iş bulamayan anne ve babaların sıkıntılarının ve acılarının hala farkında değil. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. İktidar yanaşmalarının ve yandaşlarının dışında hiç kimsenin gemisi yürümüyor. Ekonomi türbülanstan çıktı, şahlanışa geçti gibi laflarla zaman tüketiyorlar. Pansuman ve aspirin tedavisiyle işi götürmeye çalışıyorlar.”

Gerçekçi çözümlere odaklanılmalı

Öztrak, “Daha dün seçimlerde 2,5 milyon kişiye iş sloganlarıyla meydan meydan dolaşan AKP Genel Başkanı ve ülkeyi afiş ve pankarta boğan sivil toplum örgütleri bu rakamlardan sonra vatandaşlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar. Bir de bunlar yetmezmiş gibi krizi yönetecek bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıyorlar. Sosyete damat ve kayınpederi artık kendine gelmeli ve yurttaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olacak gerçekçi, güven uyandıracak politika ve çözümlere odaklanmalıdır. Aksi halde kesintisiz artan, rekor üstüne rekor kıran bu işsizlik rakamlarıyla ülkenin şarampole yuvarlanması kaçınılmazdır” diye konuştu.