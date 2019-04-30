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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Saldırganların PKK’dan farkı yok

30 Nisan 2019, Salı 17:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farkı yok” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farkı yok” diye konuştu. “Açık ve net söylüyorum bir linç girişimiydi” diyen Kılıçdaroğlu, “Linç girişiminde bulunan alçaklara soruyorum: Ben askerlerin haklarını savunurken sen neredeydin?” ifadesini kullandı. Yerel seçimlerden sonra meclisteki ilk grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Demiştik ki Mart’ın sonu bahar olacak. Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir, tabiatın canlandığını görmek hepimizin arzusudur. Ve sonunda Mart’ın sonunda bahar oldu, baharımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ben askerlerin haklarını savunurken sen neredeydin?

Şehit cenazesine saygısızlık yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan saygısızlık beni derinden yaraladı. Açık ve net söylüyorum bir linç girişimiydi. Hayatımda iki kez polisin ‘Akrep’ diye tanımladığı zırhlı araca bindim. İlki PKK’nın yaptığı saldırıda, o vadide kurşun seslerinin yankılarını duydum, ikinci kez bindiğimde de saldırı vardı, PKK’dan farkları yok. PKK ile aynı amaçla hareket ediyorlar. İkisi de bu ülkeyi bölmek istiyor. Linç girişiminde bulunan alçaklara soruyorum: Ben askerlerin haklarını savunurken sen neredeydin? Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Cumhuriyeti güçlendireceğiz, demokrasiyi koruyacağız. Bir tek çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke haline getireceğiz bu ülkeyi. Hak, hukuk ve adaletten ayrılmayacağız” diye konuştu. 

Namaz kılınmadan hakaretler başladı 

“Şehitler hepimizin şehididir. Kimliğine, inancına bakmayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu vatan için canını verenlere saygı göstermek hepimizin insani görevidir. Cenaze namazları huşu içinde kılınır. Devlet töreni ile sonsuzluğa uğurlanır. Saygımızı göstermek için katılırız. Ailelerinin tesellisi, 82 milyonun yüreğinin o cenaze namazında safta durmasıdır. Çubuk’ta cenaze namazını kıldırmadılar. Köy sakinlerine hiçbir şey söylemiyorum. Yener Kırıkçı şehidimize rahmet dilemek boynumuzun borcudur. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namaz kılınmadan hakaretler başladı. İçimden geçirdim bunlar gerçekten Müslüman mı, bunlar gerçekten şehide ve ailesine saygı duyuyorlar mı? Şehitlerimizin yüzde 99’u fakir ailenin çocuklarıdır” ifadelerini kullandı. 

AHMET TERZİ - ANKARA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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