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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Seçimin iptali hukuken mümkün değil

05 Mayıs 2019, Pazar 17:51
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “süresinden sonra yapılan itirazlar neticesinde seçimin tekrar edilmesi hukuken mümkün değildir” dedi.

İstanbul’un seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün nihaî bir karar vermesi bekleniyor. AKP İstanbul geneli ve Büyükçekmece; MHP, İstanbul geneli ve Maltepe’deki seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Olağanüstü itirazın görüşülmesi için süre tamamlandı. T’24’ün haberine göre İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. “31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahallî İdareler Seçimlerinin siyasal tarihimizde kara bir leke olarak geçmemesi için Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve kıymetli üyelerine çağrımızdır!” denilen açıklama şöyle devam ediyor; 

 

Yargıya talimat vermekten vazgeçin

“Süresi içerisinde iktidar partisi tarafından bugün iddia edilen hususlar ile ilgili itiraz yapılmadığından, süresinden sonra yapılan itirazlar neticesinde seçimin tekrar edilmesi hukuken mümkün değildir. İktidar partisi bu hususu gayet iyi bilmekle birlikte, milletimizin aklını bulandırarak seçilmiş belediye başkanını şaibeli ilan etmek ve sahada kaybettiği seçimi masa başında kazanmak maksadıyla beyhude bir çabaya girmiştir. Unutulmamalıdır ki; hiçbir irade halk iradesinden üstün değildir. Kendisini bugünlere getiren millet iradesine saygı göstermesini, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı erkine talimat vermekten vazgeçmesini aziz milletimiz adına talep ediyoruz.

İktidarlar gelip geçicidir 

Sayın Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyeleri bugün tarihi bir görev ifa etmektedirler. Kendilerine yapılan baskıya rağmen “Ankara’da hâkimler var.” cümlesindeki “hâkimler” sıfatına haiz olabilmeleri için bir an evvel karar vermeleri, bizim kadar aziz milletimizin de beklentisidir. Son olarak hatırlatmak isteriz ki; “İktidarlar gelip geçicidir ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!”

Etiketler: hasan seymen, iyi parti
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