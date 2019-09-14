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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Selçuk Özdağ: AKP'li vekillere şimdilik istifa etmeyin dedik

14 Eylül 2019, Cumartesi 23:42
Selçuk Özdağ, 81 ilin tamamında komisyon oluşturduklarını ve yakında program ile tüzük çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu ile birlikte AKP’den istifa eden Selçuk Özdağ, 10’dan fazla milletvekiliyle temasta olduklarını belirterek, “Şimdilik istifa etmeyin” dediklerini söyledi.

AKP MYK’nın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski milletvekili Abdullah Başçı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Cuma günü Ankara’da düzenledikleri basın toplantısıyla istifa ettiklerini duyurmuştu.

Davutoğlu, Üstün, Özdağ, Başçı, Temurci ve Yamalı’nın istifalarının ardından, eski AKP Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, eski Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, eski Konya milletvekili Ömer Ünal, eski İzmir Milletvekili İbrahim Turhan gibi isimler de partiyle yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

'AKP içinde 10'dan fazla milletvekili ile temas halindeyiz'

İstifaların ardından gelişecek süreci Independent Türkçe’ye anlatan Selçuk Özdağ, şu anda AKP’de milletvekili olan 10’dan fazla isimle temasta olduklarını belirtti ve şimdilik istifa etmelerini istemedikleri için vekillerin AKP’yle yola devam ettiklerini söyledi. Özdağ ayrıca, başka partilerden vekil transferini etik bulmadıklarını da sözlerine ekledi.

“Men dakka dukka”

Bir erken seçim olması halinde AKP içindeki vekillerin partiyle yollarını ayıracağını söyleyen Özdağ, “Men dakka dukka” ifadesini de kullandı.

Şu anda 81 ilde komisyon oluşturduklarını söyleyen Özdağ, yakında program ve tüzük çalışmalarını başlatacaklarını da ifade etti.

“Şimdilik başka partilerle işbirliği hedefimiz yok”

Parti kuruluşunun ardından tek başına yürüyeceklerini belirten Özdağ, şimdilik başka bir partiyle işbirliği gibi bir gündemleri olmadığını ve iktidar olmak için gereken yüzde 50+1 oranını tek başlarına bulmayı hedeflediklerini de söyledi.

Etiketler: AKP, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, siyaset, Türkiye
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