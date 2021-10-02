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3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Şentop’tan tuhaf tek adam savunması

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “Tek adam yönetimi tartışmalarını tuhaf buluyorum. Bütün sistemlerde nihai kararı veren kişi anlamında tek adam vardır. Siyasi partilerde böyle değil mi?” demesi de tuhaf bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, “Tek adam yönetimi tartışmalarını tuhaf buluyorum. Bütün sistemlerde nihaî kararı veren kişi anlamında tek adam vardır. Siyasî partilerde böyle değil mi?” şeklinde kullandığı ifadeler de tuhaf bulundu. Şentop, önceki akşam bir tv’nin canlı yayınında yeni yasama yılına ilişkin soruları cevapladı.

Şentop, yeni anayasa tartışmalarına dair görüşlerini aktardığı yayında, sistem tartışmalarının 2023 seçimlerine kadar devam edeceğini, ondan sonra bunların ortadan kalkacağını kaydetti. independent Türkçe’nin haberine göre, sisteme yönelik “tek adam yönetimi” şeklinde eleştirilerin sorulması üzerine de Şentop, “Tek adam yönetimi tartışmalarını tuhaf buluyorum. Bütün sistemlerde nihaî kararı veren kişi anlamında tek adam vardır. Siyasî partilerde böyle değil mi? Şüphesiz kurullar vardır, ama nihayetinde son kararı genel başkan veriyor. Parlamenter sistemde de sözü başbakan söylüyor. Dünyanın her yerinde de böyledir” cevabını verdi.

Ya iç tüzük?

Şentop, yeni dönemde Meclis iç tüzüğü ile ilgili bir adım atılıp atılmayacağının sorulması üzerine, komisyonların daha aktif çalışabileceği bir düzenleme olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Mecliste bunun altyapısının oluşturabileceğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti: “Kanaatim, prensipler üzerinden hareket edilirse, yani yeni iç tüzük derken, konuşma süreleri falan gibi konular üzerine odaklanarak değil. Bunlarla ilgili zaten sorun yok. Yeni iç tüzük derken ‘Bütün maddeleri atalım ve yepyeni maddeler yazalım.’ şeklinde değil benim düşüncem. Yerleşik, yıllardır uygulanan maddeler var. Burada, yeni sistemle uyumlu bir iç tüzüğün oluşturulması... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde parlamentonun, yasama organının çalışmasıyla ilgili yeni sistemin paradigmasıyla bir iç tüzük oluşturulmalı. Ben bir yeni iç tüzüğe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.”

“Parlamenter sistemin alışkanlıkları devam ediyor”muş!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanı seçimine işaret eden Şentop, “Aynı aktörler ve aynı alışkanlıklarla beraber bir sistem değişikliği yaptık. Hep beraber parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Dolayısıyla parlamenter sistemin alışkanlıkları, bakış açıları hâlâ devam ediyor. Bu erken seçim tartışmaları da o bağlamda” diye konuştu. 

Etiketler: Şentop, tek adam, savunma
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