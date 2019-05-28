"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Şimdi kısır döngüyü kırmanın vaktidir

28 Mayıs 2019, Salı 09:30
Bir süredir adı yeni parti girişimiyle gündeme gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gönül Köprüsü Platformu adlı bir kuruluşunun düzenlediği iftar programının konuğu olarak Diyarbakır’daydı.

300 kişinin dâvet edildiği iftar programına AKP’li eski milletvekilleri, parti yöneticileri de katıldı. Davutoğlu, Diyarbakır’a gelişi üzerinden çok yorumlar yapıldığını, ama buraya gelmek için herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını söyledi. Bir yerde kamu düzeni yoksa orada güvenlik ve hürriyetin olmayacağını da ifade eden Davutoğlu şunları söyledi; “Türkiye’nin bir taraftan 12 Eylüllerden kalan özgürlüğü feda eden bir güvenlikçi anlayış ile diğer taraftan hendek ve çukurlar ile illegal mahkemeler ile kamu düzenini yok sayanların yarattığı bir kaos ortamında gerilip durdu. Şimdi kısır döngüyü kırmanın vaktidir” dedi. BBC’nin haberine göre Ahmet Davutoğlu konuşmasında yeni bir parti oluşumuna değinmedi, ama “Milletimizin üzerine, bölgenin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için ne yapmak gerekirse, hangi fedakarlık gerekiyorsa, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden yılmaksızın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz” sözleri dikkat çekti. Kürt sorununa değinmekten kaçınan Davutoğlu, Kürt vatandaşların meseleleri ile Türk vatandaşlarının meselelerinin ortak olduğunu, Kürt ve Türklerin de tarihdaş olduğunu söyledi.

Etiketler: davutoğlu
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Piyasa çok durgun

    AVM’ler için bayram tatili talebi

    Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek, belediyeyi mi yönetecek?

    Vatandaş artık TL’ye güvenmiyor

    Pençe Harekatı'nda son durum?

    'Yumurta çocuk'tan örnek davranış...

    Seçim yenilemenin maliyeti ağır oldu

    Porsche'ye baskın yapıldı iddiası

    'Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk sefer heyecanı

    ''Gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz''

    Avrupa Konseyinden 'Suriye' çağrısı

    Everest'te ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
    📷

    'Fethin Simgesi' herkesi kendine hayran bırakıyor...

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

    'Mısır'da savaş suçu işleniyor'

    Ekonomik güven endeksi geriledi

    Libya'daki çatışmaların bilançosu ağır: 562 ölü

    Binali Yıldırım 'canlı yayın' şartını açıkladı

    Fiat ve Renault birleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fiat ve Renault birleşiyor
    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Kartta aidat vurgunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Genel

    Binali Yıldırım 'canlı yayın' şartını açıkladı
    Genel

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.