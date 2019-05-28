Bir süredir adı yeni parti girişimiyle gündeme gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gönül Köprüsü Platformu adlı bir kuruluşunun düzenlediği iftar programının konuğu olarak Diyarbakır’daydı.

300 kişinin dâvet edildiği iftar programına AKP’li eski milletvekilleri, parti yöneticileri de katıldı. Davutoğlu, Diyarbakır’a gelişi üzerinden çok yorumlar yapıldığını, ama buraya gelmek için herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını söyledi. Bir yerde kamu düzeni yoksa orada güvenlik ve hürriyetin olmayacağını da ifade eden Davutoğlu şunları söyledi; “Türkiye’nin bir taraftan 12 Eylüllerden kalan özgürlüğü feda eden bir güvenlikçi anlayış ile diğer taraftan hendek ve çukurlar ile illegal mahkemeler ile kamu düzenini yok sayanların yarattığı bir kaos ortamında gerilip durdu. Şimdi kısır döngüyü kırmanın vaktidir” dedi. BBC’nin haberine göre Ahmet Davutoğlu konuşmasında yeni bir parti oluşumuna değinmedi, ama “Milletimizin üzerine, bölgenin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için ne yapmak gerekirse, hangi fedakarlık gerekiyorsa, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden yılmaksızın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz” sözleri dikkat çekti. Kürt sorununa değinmekten kaçınan Davutoğlu, Kürt vatandaşların meseleleri ile Türk vatandaşlarının meselelerinin ortak olduğunu, Kürt ve Türklerin de tarihdaş olduğunu söyledi.