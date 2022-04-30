''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin iftarında, “Türkiye’yi karış karış geziyorum, sokaklara bakıyorum. Sokaklar sandık gününü iple çekiyor” dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi. İmamoğlu, Ali Babacan’a ve DEVA Partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti. Burada konuşan Babacan, “Ülkemiz, adım adım seçim gününe yaklaşıyor. Türkiye, büyük bir karar anına doğru ilerliyor. Türkiye’yi karış karış geziyorum, sokaklara bakıyorum. Sokaklar sandık gününü iple çekiyor. İşte o yüzden, bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışıyoruz. Sandık gününe az kaldı” dedi.

ALTILI MASANIN ADAYI ZAFER KAZANACAK

Babacan, ayrıca, “Cumhurbaşkanı seçimlerinde, altılı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak. Bu iş çözülecek. Biz, altılı masada, demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye’yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçireceğiz. Türkiye’yi, sağ salim barış, özgürlük ve adalet limanına ulaştıracağız. Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız. Tarihi sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye’yi konuşacak. Türkiye’nin yıldızı parlayacak. Bu açlık, bu yoksulluk, bu adaletsizlik, bu umutsuzluk bitecek. Pazar günü 1 Mayıs, bu vesileyle alın teriyle, akıl teriyle çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü de kutluyorum.” şeklinde konuştu.