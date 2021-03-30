Yıl sonuna doğru erken seçim beklediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın” talimatını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’nın gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler vardı. Milliyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu, ekonomide sıkıntıların olduğunu belirterek kurmaylarına, “Anadolu’yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi” dedi.

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