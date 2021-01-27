SP’de “ziyaret” tepkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e partisinden tepki geldi.

Son genel seçimlerde Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı olan Ali Aktaş, “Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez. Bir tür ‘Allah’ın yeryüzündeki gölgesi’ gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz” dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay Saadet Partisi’ni ziyaret etmesini değerlendirdi. Kaya, bu görüşmelerin yalnızca Saadet Partisi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtirken, “Siyasî çıkar amaçlı ziyarete karnımız toktur” dedi. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin “İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir” demişti.